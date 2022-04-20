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SatinShave Prestige Märg- ja kuivkasutusega raseerija

Tootmine lõpetatud

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SatinShave PrestigeMärg- ja kuivkasutusega raseerija

BRL170/00

SatinShave Prestige Märg- ja kuivkasutusega raseerija

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Tähtsa teabe juhend

  • PDF fail, 112.7 kB
  • 20 April 2022

Ökopass - English (US)

  • PDF fail, 234.4 kB
  • 13 April 2022

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

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