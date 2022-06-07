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  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
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  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
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  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
  • Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne

Tootmine lõpetatud

Beardtrimmer series 3000Habemepiirel

BT3236/14

4.6
| (230) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne
Selle piirli uuenduslik süsteem Lift & Trim tõstab suurepärase ja ühtlase piiramistulemuse saavutamiseks üles ja lõikab rohkem nahalähedasi karvu. Nii on kolmepäevase habeme, lühikese habeme või pika habeme saavutamine imelihtne.
Kuva kõik eelised

Lift & Trim süsteem toimib 30% tõhusamalt

Kolmepäevase habeme saavutamine on lihtne

  • 0,5 mm täpsusega seaded

  • Täismetallist lõiketerad

  • 60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Süsteem Lift & Trim

Piirab ühtlaselt ja püüab kinni madalad karvad

Piirab ühtlaselt ja püüab kinni madalad karvad

Täiuslik habemetüüka jaoks, Philipsi habemepiirlil on meie uus süsteem Lift & Trim: kamm tõstab ja suunab karvad ühtlasema piiramistulemuse saavutamiseks terade kõrgusele.

Kahekordselt teritatud lõiketerad kiiremaks lõikamiseks

Kahekordselt teritatud lõiketerad kiiremaks lõikamiseks

Piirlil on kahekordselt teritatud täismetallist terad, mis lõikavad iga tõmbega rohkem karvu – nii on raseerimine kiirem.

Nahasõbralikud terad tagavad sileda naha

Nahasõbralikud terad tagavad sileda naha

Kriimustuste ja ärrituse vältimiseks on lõiketeradel ümarad otsikud, mis tagavad siledama kokkupuute nahaga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

230

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

2

07/06/2022

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Toodet on väga mugav kasutada

Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

04/02/2026

Polska

Polska

Super produkt

Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Świetny wybór

Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.

Positiivsed omadused

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.