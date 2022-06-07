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Tootmine lõpetatud
0,5 mm täpsusega seaded
Täismetallist lõiketerad
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Süsteem Lift & Trim
Täiuslik habemetüüka jaoks, Philipsi habemepiirlil on meie uus süsteem Lift & Trim: kamm tõstab ja suunab karvad ühtlasema piiramistulemuse saavutamiseks terade kõrgusele.
Piirlil on kahekordselt teritatud täismetallist terad, mis lõikavad iga tõmbega rohkem karvu – nii on raseerimine kiirem.
Kriimustuste ja ärrituse vältimiseks on lõiketeradel ümarad otsikud, mis tagavad siledama kokkupuute nahaga.
4.6
5-st
230
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Aiku62
07/06/2022
Eesti
Kinnitatud ostja
Toodet on väga mugav kasutada
Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel
Arek90
04/02/2026
Polska
Kampaania osa
Super produkt
Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
MaciekTestuje
26/01/2026
Polska
Kampaania osa
Świetny wybór
Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.
Positiivsed omadused
Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom