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Beardtrimmer series 3000 Habemepiirel

Tootmine lõpetatud

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Beardtrimmer series 3000Habemepiirel

BT3236/14

Beardtrimmer series 3000 Habemepiirel

Tootmine lõpetatud

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  • Kuidas regulaarselt puhastada Philipsi 1000/3000 seeria habemepiirelit. Seadet, pestavaid tarvikuid
    Kuidas regulaarselt puhastada Philipsi 1000/3000 seeria habemepiirelit. Seadet, pestavaid tarvikuid

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 662.2 kB
  • 13 April 2022

EL-i vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 14 April 2022

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