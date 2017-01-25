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Tootmine lõpetatud
Bluetooth®
Laetav aku
2 W
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.
4.7
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
dawidsab
25/01/2017
Polska
Świetny głośniczek.
Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!
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See arvustus tehti tootele BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
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See arvustus tehti tootele BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
Krzdeb
20/08/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Rewelacja
Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.
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See arvustus tehti tootele BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
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See arvustus tehti tootele BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Wroblewski
17/08/2015
Polska
Bardzo dobry głośnik BT .
Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.
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See arvustus tehti tootele BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
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See arvustus tehti tootele BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy