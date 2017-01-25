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  • Võimas heli, mis mahub peopessa
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  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa
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  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa
  • Võimas heli, mis mahub peopessa

Tootmine lõpetatud

juhtmeta kaasaskantav kõlar

BT50G/00

4.7
| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Hall
Hall
Mustad
Mustad
Võimas heli, mis mahub peopessa
Nautige elu koos muusikaga, mida edastatakse juhtmevabalt ühe kompaktse, ümara ja lihtsasti kantava kõlari abil. Saate valida oma stiiliga sobiva ereda värvi ja sisseehitatud aku laseb muusikal kõlada kus ja millal iganes soovite.
Kuva kõik eelised

Võimas heli, mis mahub peopessa

  • Bluetooth®

  • Laetav aku

  • 2 W

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

25/01/2017

Polska

Polska

Świetny głośniczek.

Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!

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See arvustus tehti tootele BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

20/08/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Rewelacja

Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.

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See arvustus tehti tootele BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

17/08/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry głośnik BT .

Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.