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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Iseterituvad täismetallist lõiketerad
0,2 mm täpsusastmed
BeardSense’i tehnoloogia
Karvakoguja
Kuni 100 minutit kasutusaega
Iseterituvad metallist lõiketerad püsivad pikajalise jõudluse tagamiseks sama teravad kui esimesel päeval. Õli pole vaja.
Habemepiirlil on 40 pikkuseseadistust vahemikus 0,4-20 mm täpsusastmega 0,2mm lühemate ja pikemate habemestiilide jaoks.
Meie uuenduslik karvakoguja kogub kokku kuni 80% lõigatud karvadest*, et piiramisel oleks vähem segadust.
4.8
5-st
73
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
DamianSamoa
06/01/2026
Polska
Kampaania osa
Totalny game-changer.
Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Przemek l
02/01/2026
Polska
Kampaania osa
Polecam
Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.
Positiivsed omadused
Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Ramsamsam
30/12/2025
Polska
Kampaania osa
Już posiadałem trimer Philips ten jest jeszcze lepszy od poprzednika jestem zachwycony
Positiivsed omadused
Wielofunkcyjny
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
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