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  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
  • Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus

Beard Trimmer 5000 SeeriaHabamepiirel

BT5775/15

4.8
| (73) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus
Saavutage hõlpsalt isikupärane ja soovitud habemestiil. Iseterituvad metallterad ja uuenduslik karvakoguja tagavad selle, et piiramine oleks täpne ning puhas. BeardSense tehnoloogia mõõdab habeme tihedust ja suurendab võimsust täpselt siis, kui seda vajate.
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Tõhus habeme piiramine, puhtas tulemus

Maksimaalne täpsus, minimaalne pingutus

  • Iseterituvad täismetallist lõiketerad

  • 0,2 mm täpsusastmed

  • BeardSense’i tehnoloogia

  • Karvakoguja

  • Kuni 100 minutit kasutusaega

Kauakestev jõudlus täpsete tulemuste saavutamiseks

Kauakestev jõudlus täpsete tulemuste saavutamiseks

Iseterituvad metallist lõiketerad püsivad pikajalise jõudluse tagamiseks sama teravad kui esimesel päeval. Õli pole vaja.

Ühtlane piiramine

Ühtlane piiramine

Habemepiirlil on 40 pikkuseseadistust vahemikus 0,4-20 mm täpsusastmega 0,2mm lühemate ja pikemate habemestiilide jaoks.

Loodud koguma piiramise ajal karvu

Loodud koguma piiramise ajal karvu

Meie uuenduslik karvakoguja kogub kokku kuni 80% lõigatud karvadest*, et piiramisel oleks vähem segadust.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.8

5-st

73

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

06/01/2026

Polska

Polska

Totalny game-changer.

Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

02/01/2026

Polska

Polska

Polecam

Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.

Positiivsed omadused

Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

30/12/2025

Polska

Polska

Już posiadałem trimer Philips ten jest jeszcze lepszy od poprzednika jestem zachwycony

Positiivsed omadused

Wielofunkcyjny

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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