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Beard Trimmer 5000 Seeria Habamepiirel

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Beard Trimmer 5000 SeeriaHabamepiirel

BT5775/15

Beard Trimmer 5000 Seeria Habamepiirel

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • ZIP fail, 276.7 kB
  • 9 September 2025

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 4.8 MB
  • 5 August 2025

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

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