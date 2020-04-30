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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM2310/12

4.4
| (18) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet
Lõõgastuge suurepärase muusika saatel
Kuulake selle Philipsi kompaktse, kõik ühes muusikasüsteemiga oma nutitelefonist muusikat, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Laadige sisseehitatud USB- laadimispesa abil kõiki oma nutiseadmeid - alustades nutitelefonidest ja lõpetades tahvelarvutitega.
Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port laadimiseks

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Maksimaalne väljundvõimsus 15 W

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

18

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

1

30/04/2020

Polska

Polska

POLECAM

świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco

See arvustus tehti tootele BTM2310 Mikrowieża

See arvustus tehti tootele BTM2310 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mikrowieża przez duże "M"

Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!

Positiivsed omadused

ładny design, czyste brzmienie

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2310 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2310 Mikrowieża

25/02/2018

Polska

Polska

super

wieża mała, wygodna, dobrze działa bluetooth oraz usb, głośniki grają przyzwoicie, polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2310 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BTM2310 Mikrowieża

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