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Philips Saeco Espressomasina katlakivieemaldi

Tootmine lõpetatud

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Philips SaecoEspressomasina katlakivieemaldi

CA6700/00

Philips Saeco Espressomasina katlakivieemaldi

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

List of Ingredients - English (US)

  • PDF fail, 151.2 kB
  • 13 March 2026

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF fail, 735.1 kB
  • 13 March 2026

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