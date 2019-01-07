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Tootmine lõpetatud
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
Vähendab katlakivi
250 ml
vähendab katlakivi
Espressomasina korrapärane hooldamine tagab, et Saeco espressomasinaga valmistatud joogid on alati parima maitse ja aroomiga.
Katlakivieemaldi eemaldab veesüsteemist katlakivi jäägid, mis haaraksid endasse boilerist kuumust, alandades seeläbi kohvi temperatuuri.
Ainulaadse koostisega Philips Saeco espressomasina katlakivieemaldi tagab katlakivi põhjaliku eemaldamise, kahjustamata seadme õrna sisemust.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
dobs
07/01/2019
Україна
Хорошо чистит
Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини