Teie espressomasina täiuslik kaitse

Espressomasinast katlakivi korrapärane eemaldamine on vajalik selleks, et hoida masin parimas korras. See spetsiaalne espressomasina katlakivieemaldi eemaldab katlakivi ja hoiab ära rooste tekke, kaitstes teie seadet ja pikendades selle tööiga. Vaadake kõiki eeliseid