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  • Teie espressomasina täiuslik kaitse

Tootmine lõpetatud

Philips SaecoEspressomasina katlakivieemaldi

CA6700/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Teie espressomasina täiuslik kaitse
Espressomasinast katlakivi korrapärane eemaldamine on vajalik selleks, et hoida masin parimas korras. See spetsiaalne espressomasina katlakivieemaldi eemaldab katlakivi ja hoiab ära rooste, kaitstes teie seadet ja pikendades selle tööiga.
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Teie espressomasina täiuslik kaitse

  • Vähendab katlakivi

  • 250 ml

  • vähendab katlakivi

Espressomasina eest hoolitsedes maitseb kohv aja möödudes sama hästi kui esimese tassi puhul

Espressomasina korrapärane hooldamine tagab, et Saeco espressomasinaga valmistatud joogid on alati parima maitse ja aroomiga.

Tagab õige kohvi temperatuuri täiustatud maitse saavutamiseks

Katlakivieemaldi eemaldab veesüsteemist katlakivi jäägid, mis haaraksid endasse boilerist kuumust, alandades seeläbi kohvi temperatuuri.

Ainulaadne koostis katlakivi põhjalikuks ja ohutuks eemaldamiseks

Ainulaadse koostisega Philips Saeco espressomasina katlakivieemaldi tagab katlakivi põhjaliku eemaldamise, kahjustamata seadme õrna sisemust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/01/2019

Україна

Україна

Хорошо чистит

Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

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