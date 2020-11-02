TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Tõeline Itaalia espresso
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tõeline Itaalia espresso
  • Tõeline Itaalia espresso
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tõeline Itaalia espresso

Tootmine lõpetatud

SaecoKohviõli eemaldamise tabletid

CA6704/60

3.5
| (18) Auhinnad
Tõeline Itaalia espresso
Philips Saeco kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad täiuslikult kohviõli ja -rasva espressomasinate kohvikeetmisseadme sisemusest.
Kuva kõik eelised
Ühilduvad tooted
Series 4300

Series 4300
Täisautomaatne espressomasin

EP4341/51

4300 seeria

4300 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP4343/51

4300 seeria

4300 seeria
Täisautomaatne espressomasin

EP4346/71

Philipsi espressomasin

Philipsi espressomasin
Panarello 800 | Must | 2 kohvijooki

EP0820/00

800 seeria

800 seeria
Täisautomaatsed espressomasinad

EP0824/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Täisautomaatne espressomasin

SM6680/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Täisautomaatne espressomasin

SM6685/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Täisautomaatne espressomasin

SM8780/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Täisautomaatne espressomasin

SM8785/00

GranAroma

GranAroma
Täisautomaatne espressomasin

SM6480/00

Hoiab teie Saeco keetmisnõu puhta

Tõeline Itaalia espresso

  • Kasutada igakuiselt

  • 6 kasutuskorraks

  • Masina pikem tööiga

  • kasutada igakuiselt

Kaitseb espressomasinaid kohvijääkidega ummistumise eest

Saeco kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad kohviõli jäägid ja tagavad masina tõhusa töötamise, et saavutada parimaid tulemusi.

Korrapärane puhastamine pikendab teie espressomasina tööiga

Pikendage enda espressomasina tööiga ja nautige selle maksimaalset potentsiaali. Ideaalse jõudluse tagamiseks tuleks seadet puhastada kord kuus või iga 500 kohvitassi järel.

Hoiab kohvi maitsvana

Hoiab kohvi maitsvana

Korrapärane hooldamine tagab, et Saeco espressomasinaga valmistatud joogid on alati parima maitse ja aroomiga.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.5

5-st

18

Auhinnad

4
3

02/11/2020

Polska

Polska

Łatwa obsługa,pyszna kawa.

Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10

28/03/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Tabletki odtłuszczające CA6704/60

Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10

23/03/2020

Polska

Polska

Super ekspres, pyszna kawa

Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.