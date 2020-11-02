30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
CA6704/60
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
Kasutada igakuiselt
6 kasutuskorraks
Masina pikem tööiga
kasutada igakuiselt
Saeco kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad kohviõli jäägid ja tagavad masina tõhusa töötamise, et saavutada parimaid tulemusi.
Pikendage enda espressomasina tööiga ja nautige selle maksimaalset potentsiaali. Ideaalse jõudluse tagamiseks tuleks seadet puhastada kord kuus või iga 500 kohvitassi järel.
Korrapärane hooldamine tagab, et Saeco espressomasinaga valmistatud joogid on alati parima maitse ja aroomiga.
3.5
5-st
18
Auhinnad
Asia 1
02/11/2020
Polska
Łatwa obsługa,pyszna kawa.
Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.
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See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10
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See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10
kristofero
28/03/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Tabletki odtłuszczające CA6704/60
Tabletki dobrze odtłuszczają blok,Jestem zadowolony:)
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See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Linda555
23/03/2020
Polska
Super ekspres, pyszna kawa
Polecam, ekspres łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny,a kawa pyszna. System lattego rewelacyjnie spienia mleko no i Przede wszystkim nie ma problemu z czyszczeniem rurek czy wężyków.
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See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Tabletki odtłuszczające CA6704/10