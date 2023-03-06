TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel

Saeco Xelsis DeluxeTäisautomaatne espressomasin

SM8785/00

5
| (19) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
Itaalia kultuuripärandi, ühendatud tehnoloogia ja uuendusliku kohvivalmistuse rikkalik kombinatsioon. Meisterlik segu täiustustest, mis panevad teie kohvimasina tööle just nii, nagu te seda alati soovinud olete, ja valmistama teile meelepärast hõrku kohvi.
Kuva kõik eelised

Võtke oma kohviubadest parim, kasutades BeanMaestro funktsiooni

Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel

  • Valmistab üle 50* kohvijoogi

  • Kaheksa kasutajaprofiili

  • Metallist esipaneel

  • 5" värviline puutetundlik TFT-ekraan

Kohvi isu korral pakuvad naudingut 22 maitsvat kohvijooki

Kohvi isu korral pakuvad naudingut 22 maitsvat kohvijooki

Avastage kohvimaailm, mis pakub naudingut ja sobib igale meeleolule – valida saate 22 maitsva kohvijoogi hulgast. Alates tuttavamatest retseptidest (nt espresso ja cappuccino) kuni erikohvideni (nt itaalia espresso macchiato ja flat white).

Isikupärastage kuni kaheksa profiili ja salvestage oma lemmikud

Igaühe lemmikkohvid saab salvestada kuni kaheksa kasutajaprofiili alla ja neid kiiresti valida suure eraldusvõimega puuteekraanilt. Iga profiili saab hõlpsasti peensusteni isikupärastada.

BeanMaestro toob välja kohviubade parimad omadused

BeanMaestro toob välja kohviubade parimad omadused

BeanMaestro reguleerib automaatselt seadistusi, et tuua esile teie valitud kohviubade parimad maitseomadused ja aroom. Valige lihtsalt kohviubade tüüp ja röst ning laske BeanMaestrol teha kõik muu.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

19

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

06/03/2023

Україна

Україна

Чудова кавоварка. Багато напоїв

Багато напоїв, великий екран, легко мити молочну систему.

Positiivsed omadused

Дизайн, багато напоїв, великий екран, легко мити

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

06/03/2023

Україна

Україна

Добре готоє каву

Кава прекрасна що чорна,,що з молоком Широкий вибір кав Великий дисплей, що можна все добре бачити Зручна у користуванні та у догляді Легко промити раз на тиждень зварювальний блок і ніяких проблем

Positiivsed omadused

Функціональніст

Negatiivsed omadused

Не бачу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

05/03/2023

Україна

Україна

Мрія справжнього кавомана

Найбільше мені сподобався смак кави, адже я можу підлаштувати його під себе. Дисплей дуже крутий, сенсор гарно відгукується, легка в управління, все показується на дисплеї, як очищувати, доглядати за нею. Є профілі, які можна запрограмувати. Пінка шикарна, крема густі, горіхового кольору, кавові таблетки виходять правильні.

Positiivsed omadused

Смак кави, дизайн, простота в користуванні і догляді

Negatiivsed omadused

ціна, але вона того вартує

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Piimakannu osadel 99,9999% mikroorganismidest laborikatsete ning E. Coli ja S. Aureuse eemaldamise põhjal.

  3. Määruse (EL) nr 801/2013 kohaselt on tegemist võrguühendusega seadmega, mis peab kasutamiseks olema püsivalt 2,4 GHz 802.11 b/g/n võrguga ühendatud.