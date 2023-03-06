30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Valmistab üle 50* kohvijoogi
Kaheksa kasutajaprofiili
Metallist esipaneel
5" värviline puutetundlik TFT-ekraan
Avastage kohvimaailm, mis pakub naudingut ja sobib igale meeleolule – valida saate 22 maitsva kohvijoogi hulgast. Alates tuttavamatest retseptidest (nt espresso ja cappuccino) kuni erikohvideni (nt itaalia espresso macchiato ja flat white).
Igaühe lemmikkohvid saab salvestada kuni kaheksa kasutajaprofiili alla ja neid kiiresti valida suure eraldusvõimega puuteekraanilt. Iga profiili saab hõlpsasti peensusteni isikupärastada.
BeanMaestro reguleerib automaatselt seadistusi, et tuua esile teie valitud kohviubade parimad maitseomadused ja aroom. Valige lihtsalt kohviubade tüüp ja röst ning laske BeanMaestrol teha kõik muu.
Auhinnad
5.0
5-st
19
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
CarZviriv
06/03/2023
Україна
Kampaania osa
Чудова кавоварка. Багато напоїв
Багато напоїв, великий екран, легко мити молочну систему.
Positiivsed omadused
Дизайн, багато напоїв, великий екран, легко мити
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Мурмілядка
06/03/2023
Україна
Kampaania osa
Добре готоє каву
Кава прекрасна що чорна,,що з молоком Широкий вибір кав Великий дисплей, що можна все добре бачити Зручна у користуванні та у догляді Легко промити раз на тиждень зварювальний блок і ніяких проблем
Positiivsed omadused
Функціональніст
Negatiivsed omadused
Не бачу
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
vno4i28
05/03/2023
Україна
Kampaania osa
Мрія справжнього кавомана
Найбільше мені сподобався смак кави, адже я можу підлаштувати його під себе. Дисплей дуже крутий, сенсор гарно відгукується, легка в управління, все показується на дисплеї, як очищувати, доглядати за нею. Є профілі, які можна запрограмувати. Пінка шикарна, крема густі, горіхового кольору, кавові таблетки виходять правильні.
Positiivsed omadused
Смак кави, дизайн, простота в користуванні і догляді
Negatiivsed omadused
ціна, але вона того вартує
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Piimakannu osadel 99,9999% mikroorganismidest laborikatsete ning E. Coli ja S. Aureuse eemaldamise põhjal.
Määruse (EL) nr 801/2013 kohaselt on tegemist võrguühendusega seadmega, mis peab kasutamiseks olema püsivalt 2,4 GHz 802.11 b/g/n võrguga ühendatud.