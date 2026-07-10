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Hoolduskomplekt

CA6707/10

Hoolduskomplekt

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

CA6707_User Manual

  • PDF fail, 1.1 MB
  • 10 July 2026

Hoolduskomplekt võimaldab teil kohvimasina eest laitmatult hoolitseda, hoides seda puhtana ja sujuvalt töötamas. Philipsi ja Saeco seadmete maksimaalse tööea ja ohutuse tagamiseks kasutage ainult Philipsi hoolduskomplekti.

  • PDF fail
  • 31 July 2026

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