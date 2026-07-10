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CA6707/10
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Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
CA6707_User Manual
Hoolduskomplekt võimaldab teil kohvimasina eest laitmatult hoolitseda, hoides seda puhtana ja sujuvalt töötamas. Philipsi ja Saeco seadmete maksimaalse tööea ja ohutuse tagamiseks kasutage ainult Philipsi hoolduskomplekti.
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