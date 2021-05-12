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Hoolduskomplekt

CA6707/10

4.7
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Pikendab masina tööiga
Hoolduskomplekt võimaldab teil kohvimasina eest laitmatult hoolitseda, hoides seda puhtana ja sujuvalt töötamas. Philipsi ja Saeco seadmete maksimaalse tööea ja ohutuse tagamiseks kasutage ainult Philipsi hoolduskomplekti.
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Valmistage maitsvamat kohvi

Pikendab masina tööiga

  • Sama mis CA6707/00

  • Täiusliku kaitse komplekt

  • 2 AquaCleani filtrit ja määre

  • 6 piima ja 6 õli puhastusvahendit

Kuni 5000 tassi* ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Kuni 5000 tassi* ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Meie uus ja patenditud AquaCleani veefilter tagab, et saavutate oma täisautomaatse espressomasinaga parimad võimalikud tulemused. Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab, on tagatud täiesti puhas vesi kuni 5000 kohvitassi vältel*. Lisaboonusena lülitatakse kohe pärast teie kohvimasinasse AquaCleani filtri paigaldamist automaatselt välja masina katlakivieemalduse teavitusalarm.

Tagab masina liikuvate osade sujuva töö

Tagab masina liikuvate osade sujuva töö

Selle määrdeainega hoiate oma espressomasina kohvivalmistusliidese suurepärases seisukorras. Määrdeaine on kasutajale täiesti ohutu.

Puhtam vesi pikendab teie espressomasina tööiga

Puhtam vesi pikendab teie espressomasina tööiga

Veefilter pikendab teie espressomasina tööiga, tagades parima maitsega kohvi kauemaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips

V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.

Positiivsed omadused

vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

rychlá příprava kávy

rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší

Positiivsed omadused

rychlá káva

Negatiivsed omadused

vodní filtr- rychle ubyvá. není levný

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kompletni sada na udrzbu kavovaru

Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle

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See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.