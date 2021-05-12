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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM8780/00
SM8782/30
SM8885/00
SM8889/00
SM8785/00
SM6480/00
Sama mis CA6707/00
Täiusliku kaitse komplekt
2 AquaCleani filtrit ja määre
6 piima ja 6 õli puhastusvahendit
Meie uus ja patenditud AquaCleani veefilter tagab, et saavutate oma täisautomaatse espressomasinaga parimad võimalikud tulemused. Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab, on tagatud täiesti puhas vesi kuni 5000 kohvitassi vältel*. Lisaboonusena lülitatakse kohe pärast teie kohvimasinasse AquaCleani filtri paigaldamist automaatselt välja masina katlakivieemalduse teavitusalarm.
Selle määrdeainega hoiate oma espressomasina kohvivalmistusliidese suurepärases seisukorras. Määrdeaine on kasutajale täiesti ohutu.
Veefilter pikendab teie espressomasina tööiga, tagades parima maitsega kohvi kauemaks.
4.7
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Romes
12/05/2021
Česká republika
Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips
V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.
Positiivsed omadused
vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť
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See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
meryna
17/04/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
rychlá příprava kávy
rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší
Positiivsed omadused
rychlá káva
Negatiivsed omadused
vodní filtr- rychle ubyvá. není levný
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See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
zdenal
17/04/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Kompletni sada na udrzbu kavovaru
Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle
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See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
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See arvustus tehti tootele CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.