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  • Algupärane Itaalia Cappuccino-masin teie Saecole
  • Algupärane Itaalia Cappuccino-masin teie Saecole
  • Algupärane Itaalia Cappuccino-masin teie Saecole
  • Algupärane Itaalia Cappuccino-masin teie Saecole

Tootmine lõpetatud

Philips SaecoCappuccino-masin (piimavahustaja)

CA6801/00

4

| (2) Auhinnad

Algupärane Itaalia Cappuccino-masin teie Saecole

Valmistage oma Saeco espressomasin cappuccino-masina CA6801/00 abil ette automaatselt valmistatavate piimajookide tegemiseks!

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Automaatne piimavahustaja espressomasinatele

Algupärane Itaalia Cappuccino-masin teie Saecole

  • Saeco espressomasinate jaoks

Täiuslik automaatne piima vahustamine

Tänu uuele cappuccino-masinale saate oma Saeco espressomasina muuta koduseks kohvikuks!! Masin tõmbab piima ise piimapakist välja, segab selle õhuga ja valmistab otse tassi koheva piimavahu. Peate vaid lisama hõrgutavat espressot ja saategi nautida cappuccinot või latte macchiatot!

Uus ergonoomiline disain

Hõlpsamaks käsitsemiseks.

Ei ole mingeid väikseid puhastamist vajavaid osasid

Lisaks sellele, et seda on hõlbus kasutada, ei ole ka selle puhastamine keeruline. Kui piim on vahtu aetud, tuleb tarvik lihtsalt nõudepesumasinasse pista!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

4
2
1

14/09/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní pěna

Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

18/01/2014

Česká republika

Česká republika

podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše

V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji

See arvustus tehti tootele CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

See arvustus tehti tootele CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

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