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Tootmine lõpetatud
CA6801/00
Algupärane Itaalia Cappuccino-masin teie Saecole
Valmistage oma Saeco espressomasin cappuccino-masina CA6801/00 abil ette automaatselt valmistatavate piimajookide tegemiseks!
Saeco espressomasinate jaoks
Tänu uuele cappuccino-masinale saate oma Saeco espressomasina muuta koduseks kohvikuks!! Masin tõmbab piima ise piimapakist välja, segab selle õhuga ja valmistab otse tassi koheva piimavahu. Peate vaid lisama hõrgutavat espressot ja saategi nautida cappuccinot või latte macchiatot!
Hõlpsamaks käsitsemiseks.
Lisaks sellele, et seda on hõlbus kasutada, ei ole ka selle puhastamine keeruline. Kui piim on vahtu aetud, tuleb tarvik lihtsalt nõudepesumasinasse pista!
4.0
5-st
2
Auhinnad
brevla
14/09/2013
Česká republika
Perfektní pěna
Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
stusek
18/01/2014
Česká republika
podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše
V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji
See arvustus tehti tootele CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
See arvustus tehti tootele CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)