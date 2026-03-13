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Philips Saeco Cappuccino-masin (piimavahustaja)

Tootmine lõpetatud

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Philips SaecoCappuccino-masin (piimavahustaja)

CA6801/00

Philips Saeco Cappuccino-masin (piimavahustaja)

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Cappuccinatore (milk frother) CA6801/00

  • PDF fail, 2.6 MB
  • 13 March 2026

Valmistage oma Saeco espressomasin cappuccino-masina CA6801/00 abil ette automaatselt valmistatavate piimajookide tegemiseks!

  • PDF fail
  • 18 September 2026

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