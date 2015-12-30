30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Espressomasinate jaoks
Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*
Parandab kohvi maitset
1 AquaCleani filter
Tänu patenditud voolusüsteemile läbib vesi filtris enne teie üliautomaatsesse kohvimasinasse jõudmist pikema teekonna. See tagab vee tõhusama puhastamise ja peenema maitsega kohvi.
Nii kasuliku funktsiooni paigaldamine ei saaks olla lihtsam. Lihtsalt pange AquaCleani filter oma Saeco täisautomaatse espressomasina veepaaki, aktiveerige see kasutajaliidese kaudu ja oletegi valmis nautima kuni 5000 puhast tassi kohvi ilma katlakivi eemaldamata*. Alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleani veefiltriga ühilduvatel masinatel on veepaagil vastav kleebis.
AquaClean tagab, et teie täisautomaatsesse espressomasinasse jõuab vaid puhas filtreeritud vesi, nii et katlakivieemalduse alarm lülitub automaatselt välja. Võite muretult parima kvaliteediga kohvi nautida ja alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleaniga masinatel on veepaagil vastav kleebis.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
venkobul
30/12/2015
България
Този продукт има отлични характеристики
Продукта е идеален. Кафето с вода пречистена с него става прекрасно! Единствения проблем е, че все още не мога да намеря от къде да закупя друг такъв, защото първия беше в комплекта на машината Saeco Incanto.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest