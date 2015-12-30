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  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
  • Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*

Tootmine lõpetatud

Saeco AquaCleanKatlakivi- ja veefilter

CA6903/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*
Saeco patenditud AquaCleani veefiltriga ei pea espressomasinast katlakivi eemaldama kuni 5000 tassi vältel*.
Kuva kõik eelised

Iga filtriga saate nautida kuni 625 tassitäit*!

Garantii: ei vaja katlakivieemaldust kuni 5000 tassi vältel*

  • Espressomasinate jaoks

  • Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*

  • Parandab kohvi maitset

  • 1 AquaCleani filter

Täielikult puhastatud vesi tänu patenditud veevoolule

Täielikult puhastatud vesi tänu patenditud veevoolule

Tänu patenditud voolusüsteemile läbib vesi filtris enne teie üliautomaatsesse kohvimasinasse jõudmist pikema teekonna. See tagab vee tõhusama puhastamise ja peenema maitsega kohvi.

Click&go süsteem filtri hõlpsaks aktiveerimiseks

Click&go süsteem filtri hõlpsaks aktiveerimiseks

Nii kasuliku funktsiooni paigaldamine ei saaks olla lihtsam. Lihtsalt pange AquaCleani filter oma Saeco täisautomaatse espressomasina veepaaki, aktiveerige see kasutajaliidese kaudu ja oletegi valmis nautima kuni 5000 puhast tassi kohvi ilma katlakivi eemaldamata*. Alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleani veefiltriga ühilduvatel masinatel on veepaagil vastav kleebis.

AquaCleani aktiveerimisel lülitub katlakivi eemaldamise alarm välja

AquaCleani aktiveerimisel lülitub katlakivi eemaldamise alarm välja

AquaClean tagab, et teie täisautomaatsesse espressomasinasse jõuab vaid puhas filtreeritud vesi, nii et katlakivieemalduse alarm lülitub automaatselt välja. Võite muretult parima kvaliteediga kohvi nautida ja alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivieemalduse alarmi taas sisse. AquaCleaniga masinatel on veepaagil vastav kleebis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

30/12/2015

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Продукта е идеален. Кафето с вода пречистена с него става прекрасно! Единствения проблем е, че все още не мога да намеря от къде да закупя друг такъв, защото първия беше в комплекта на машината Saeco Incanto.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest