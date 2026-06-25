TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Saeco AquaClean Katlakivi- ja veefilter

Tootmine lõpetatud

Tugi

Saeco AquaCleanKatlakivi- ja veefilter

CA6903/00

Saeco AquaClean Katlakivi- ja veefilter

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903

  • PDF fail, 1.6 MB
  • 25 June 2026

Saeco patenditud AquaCleani veefiltriga ei pea espressomasinast katlakivi eemaldama kuni 5000 tassi vältel*.

  • PDF fail
  • 26 July 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata