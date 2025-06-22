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Ventilaatori õhuvool 2230 m3/h
Kaugjuhtimispult
105 cm õhuke disain
Sobib aroomide levitamiseks
Seadme õhu väljalaskeava on lai ja kõrge, tagades maksimaalse ruumi katvuse ja kiire jahutamise. 60° võnkliikumise funktsiooni abil ulatub ventilaatori õhuvoog kõikjale, kus seda vaja on, tagades jaheduse ja mugavuse kogu ruumis.
Ventilaatori jõudlust saate kolme kiiruse abil kohandada vastavalt oma vajadustele olenemata sellest, kas eelistate õrna tuult või võimsamat õhuvoogu. Saate valida kolme mitmekülgse režiimi (tavaline, loomulik tuuleiil, vaikne unerežiim) hulgast eelistustele vastava režiimi ja kohandada õhkkonna enda jaoks täiuslikult mugavaks.
Müratasemel 28 dB on ventilaator madalaima kiiruseseadistuse isegi vaiksem kui sosin. Saate segamatult töötada, lugeda või magada.
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Positiivsed omadused
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Positiivsed omadused
За її
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Positiivsed omadused
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Negatiivsed omadused
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
See arvustus tehti tootele 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
See arvustus tehti tootele 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
(1) Eeterlikud õlid ei kuulu komplekti.
(2) Keskmine helirõhu tase standardi IEC 60704-2-7:2020 kohaselt.