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  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus
  • Võimas, ent siiski vaikne jahutus

5000 seeriaTornventilaator

CX5535/00

4.8
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Võimas, ent siiski vaikne jahutus
Jahutab võimsalt minimaalse müra ja energiakuluga. See isepöörlev ventilaator, mille disain tagab suurepärase toimivuse, jahutab kiiresti kogu ruumi. Kui soovite, võib see ka teie lemmiklõhnasid õhku levitada.
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Toimivus, kvaliteet ja mugavus

Võimas, ent siiski vaikne jahutus

  • Ventilaatori õhuvool 2230 m3/h

  • Kaugjuhtimispult

  • 105 cm õhuke disain

  • Sobib aroomide levitamiseks

Suur õhuvoog mugavaks jahutamiseks

Suur õhuvoog mugavaks jahutamiseks

Seadme õhu väljalaskeava on lai ja kõrge, tagades maksimaalse ruumi katvuse ja kiire jahutamise. 60° võnkliikumise funktsiooni abil ulatub ventilaatori õhuvoog kõikjale, kus seda vaja on, tagades jaheduse ja mugavuse kogu ruumis.

Režiim iga meeleolu jaoks

Režiim iga meeleolu jaoks

Ventilaatori jõudlust saate kolme kiiruse abil kohandada vastavalt oma vajadustele olenemata sellest, kas eelistate õrna tuult või võimsamat õhuvoogu. Saate valida kolme mitmekülgse režiimi (tavaline, loomulik tuuleiil, vaikne unerežiim) hulgast eelistustele vastava režiimi ja kohandada õhkkonna enda jaoks täiuslikult mugavaks.

Ülivaikne jahutus, kuni ainult 28 dB

Ülivaikne jahutus, kuni ainult 28 dB

Müratasemel 28 dB on ventilaator madalaima kiiruseseadistuse isegi vaiksem kui sosin. Saate segamatult töötada, lugeda või magada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Positiivsed omadused

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Negatiivsed omadused

Ще не знайшов

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Positiivsed omadused

За її

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Positiivsed omadused

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Negatiivsed omadused

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

See arvustus tehti tootele 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

See arvustus tehti tootele 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

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Lahtiütlused

  1. (1) Eeterlikud õlid ei kuulu komplekti.

  2. (2) Keskmine helirõhu tase standardi IEC 60704-2-7:2020 kohaselt.