Helisüsteem, mis sobib teie koju

Mängige ja laadige kõiki oma iPode/iPhone'e/iPade DualDocki abil Lightning- ja 30 pin pistiku kaudu. Sellel muusikasüsteemil on vapustav kõla ning ka lisaväärtus - see näeb igas kodus suurepärane välja tänu oma kaks ühes lauapealsele alusele, mis võimaldab seda mugavalt paigaldada.