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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

DCM2260/12

3

| (1) Arvustus

Helisüsteem, mis sobib teie koju

Mängige ja laadige kõiki oma iPode/iPhone'e/iPade DualDocki abil Lightning- ja 30 pin pistiku kaudu. Sellel muusikasüsteemil on vapustav kõla ning ka lisaväärtus - see näeb igas kodus suurepärane välja tänu oma kaks ühes lauapealsele alusele, mis võimaldab seda mugavalt paigaldada.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Helisüsteem, mis sobib teie koju

  • DualDock iPodi/iPhone'i jaoks

  • Lauale või seinale kinnitamise võimalus

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W max

DualDock Apple'i seadmete laadimiseks ja sisu mängimiseks (Lightning ja 30-pin)

DualDock Apple'i seadmete laadimiseks ja sisu mängimiseks (Lightning ja 30-pin)

Philipsi uuenduslik DualDock Lightning- ja 30-viigulise ühendusega suudab laadida kõiki Apple'i seadeid ja mängida nende sisu. Et eesmärgiks oli ühendada stiilne välimus ja hõlpsalt kasutatavad funktsioonid, saate hetkega ühelt ühenduselt teisele üle minna. Nautige oma lemmikviise, olenemata sellest, millist Apple'i seadet soovite kasutada.

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

See arvustus tehti tootele DCM2260 Hudební mikrosystém

See arvustus tehti tootele DCM2260 Hudební mikrosystém

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