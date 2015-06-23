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Tootmine lõpetatud
DCM2260/12
Helisüsteem, mis sobib teie koju
Mängige ja laadige kõiki oma iPode/iPhone'e/iPade DualDocki abil Lightning- ja 30 pin pistiku kaudu. Sellel muusikasüsteemil on vapustav kõla ning ka lisaväärtus - see näeb igas kodus suurepärane välja tänu oma kaks ühes lauapealsele alusele, mis võimaldab seda mugavalt paigaldada.
DualDock iPodi/iPhone'i jaoks
Lauale või seinale kinnitamise võimalus
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W max
Philipsi uuenduslik DualDock Lightning- ja 30-viigulise ühendusega suudab laadida kõiki Apple'i seadeid ja mängida nende sisu. Et eesmärgiks oli ühendada stiilne välimus ja hõlpsalt kasutatavad funktsioonid, saate hetkega ühelt ühenduselt teisele üle minna. Nautige oma lemmikviise, olenemata sellest, millist Apple'i seadet soovite kasutada.
Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
3.0
5-st
1
Arvustus
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
See arvustus tehti tootele DCM2260 Hudební mikrosystém
See arvustus tehti tootele DCM2260 Hudební mikrosystém