Kuna töötan vabatahtlikuna muuseumis, kus on palju raamatuid, siis suvel läheb seal tihti niiskeks ning umbseks ning liigne niiskus ajab raamatute kaaned keerdu. Kui oleme jätnud õhupuhasti ööseks tööle, on olukord hommikuks märgatavalt parem, ning kuna see ka puhastab õhku, on ruum külastajate saabumise ajaks tuntavalt värskem. Meie muuseum on suure konditsioneerisüsteemi jaoks liiga väike, seega see on mugav ja praktiline alternatiiv.