TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
  • Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.

Seeria 3000Õhukuivati

DE3306/11

4.9
| (82) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.
See võimas õhukuivati taastab optimaalsed niiskustasemed minutitega, kuivatades samal ajal teie õrnad riideesemed kiiremini ja ettevaatlikumalt. Lõhnastage õhku oma lemmikõlidega ning nautige värskemat ja tervislikumat kodu.
Kuva kõik eelised

Värskendava aroomianduriga õhukuivati

Kopitanud lõhn läheb välja ja meeldiv lõhn tuleb sisse.

  • Eemaldab niiskust kuni 34,3 l päevas

  • Tõhus kuni 150 m3 ruumides

  • 90% tasemelt tervislikule 60% tasemele vaid 16 minutiga

  • Kohandub nutikalt toa õhukvaliteediga

  • Keskkonnasõbralik, kuid võimas

Vähendab õhuniiskust, ennetab hallitust ja eemaldab kopituse lõhna

Vähendab õhuniiskust, ennetab hallitust ja eemaldab kopituse lõhna

Välja töötatud tervisliku sisekliima kiireks taastamiseks. Eemaldab tõhusalt niiskuse ning võitleb kopituse, hallituse, kondensaadi ja halva lõhnaga. Ennetab allergeenide kasvu ja kaitseb teie kodu niiskusega seotud kahjude eest.

Eemaldab päevas kuni 34,3 l (1) või 62 pudelit vett (2)

Eemaldab päevas kuni 34,3 l (1) või 62 pudelit vett (2)

Eemaldab õhust igapäevaselt 34,3 liitrit niiskust, sobides suurepäraselt kuni 150 m³ tubadesse (3). Vähendab õhuniiskust ebatervislikult 90% tasemelt mugavale 60% tasemele vaid 16 minutiga (4). Mahukas 4 l veepaak tõttu võimaldab kauem töötada sagedase tühjendamise vajaduseta.

Aroomiteraapia lisamoodul kodu värskendamiseks

Aroomiteraapia lisamoodul kodu värskendamiseks

Eemaldage kopituse lõhn niisketelt vaipadelt ja mööblilt niiskuse tõhusa vähendamisega. Lõhnastage õhku oma lemmikõlidega, et nautida hoopis värskendavaid ja meeldivaid lõhnu.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

82

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

14/09/2025

Eesti

Eesti

Highly suggest

Absolutely amazing product. I have had issues with my basement's humidity levels for years now and this has been a true workhorse in getting that in check.had it for 6 months now with no issues. It runs quiet, works quickly and has a great system for emptying its tank. If you are looking for a de-humidifier, this is the one I would suggest!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Seeria 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Seeria 5000

12/09/2025

Eesti

Eesti

Mulle meeldis, et selle abil saab pesu kiiremini kuivaks, aga negatiivse poole pealt soojendab ka kodu õhku.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Seeria 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Seeria 5000

12/09/2025

Eesti

Eesti

Olen rahul

Töökindel seade. Ei vandunud alla ka niiske ilma korral.

See arvustus tehti tootele Seeria 5000

See arvustus tehti tootele Seeria 5000

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Testinud sertifitseeritud kolmas osapool vastavalt standardile GB/T19411-2003 temperatuuril 35 °C ja suhtelise õhuniiskuse 90% juures.

  2. (2) Arvutatud vastavalt õhuniiskuse määrale, mis on jagatud standardse joogiveepudeli 550 ml suurusega.

  3. (3) Sobiv niiskuse vähendamise ala on arvutatud vastavalt standardile JEM1411:1998 (kaasaegsete betoonkorterite kategooria) koos 2,5 m toakõrgusega

  4. (4) Arvutatud: 20 m3, õhuniiskuse 60% tasemelt temperatuuril 27°, testis kolmandast osapoolest labor vastavalt standardile GB/T 19411-2003. Naturaalse ventilatsiooni, niiskuse eraldumise/imavuse ja temperatuurikõikumiste tõttu võivad tulemused erineda.

  5. (5) Võrreldes toas kasutatava tavalise riidekuivatiga, Philipsi test.

  6. (6) Testitud 20 sünteetilise t-särgiga, Philipsi test

  7. (7) Arvutatud: R134a (1,300) ja R290 (&lt;3) globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)