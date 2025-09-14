30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Eemaldab niiskust kuni 34,3 l päevas
Tõhus kuni 150 m3 ruumides
90% tasemelt tervislikule 60% tasemele vaid 16 minutiga
Kohandub nutikalt toa õhukvaliteediga
Keskkonnasõbralik, kuid võimas
Välja töötatud tervisliku sisekliima kiireks taastamiseks. Eemaldab tõhusalt niiskuse ning võitleb kopituse, hallituse, kondensaadi ja halva lõhnaga. Ennetab allergeenide kasvu ja kaitseb teie kodu niiskusega seotud kahjude eest.
Eemaldab õhust igapäevaselt 34,3 liitrit niiskust, sobides suurepäraselt kuni 150 m³ tubadesse (3). Vähendab õhuniiskust ebatervislikult 90% tasemelt mugavale 60% tasemele vaid 16 minutiga (4). Mahukas 4 l veepaak tõttu võimaldab kauem töötada sagedase tühjendamise vajaduseta.
Eemaldage kopituse lõhn niisketelt vaipadelt ja mööblilt niiskuse tõhusa vähendamisega. Lõhnastage õhku oma lemmikõlidega, et nautida hoopis värskendavaid ja meeldivaid lõhnu.
4.9
5-st
82
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Richard Kalev
14/09/2025
Eesti
Highly suggest
Absolutely amazing product. I have had issues with my basement's humidity levels for years now and this has been a true workhorse in getting that in check.had it for 6 months now with no issues. It runs quiet, works quickly and has a great system for emptying its tank. If you are looking for a de-humidifier, this is the one I would suggest!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Seeria 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Seeria 5000
kohvitass20
12/09/2025
Eesti
Mulle meeldis, et selle abil saab pesu kiiremini kuivaks, aga negatiivse poole pealt soojendab ka kodu õhku.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Seeria 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Seeria 5000
Birgitbirgit
12/09/2025
Eesti
Olen rahul
Töökindel seade. Ei vandunud alla ka niiske ilma korral.
See arvustus tehti tootele Seeria 5000
See arvustus tehti tootele Seeria 5000
(1) Testinud sertifitseeritud kolmas osapool vastavalt standardile GB/T19411-2003 temperatuuril 35 °C ja suhtelise õhuniiskuse 90% juures.
(2) Arvutatud vastavalt õhuniiskuse määrale, mis on jagatud standardse joogiveepudeli 550 ml suurusega.
(3) Sobiv niiskuse vähendamise ala on arvutatud vastavalt standardile JEM1411:1998 (kaasaegsete betoonkorterite kategooria) koos 2,5 m toakõrgusega
(4) Arvutatud: 20 m3, õhuniiskuse 60% tasemelt temperatuuril 27°, testis kolmandast osapoolest labor vastavalt standardile GB/T 19411-2003. Naturaalse ventilatsiooni, niiskuse eraldumise/imavuse ja temperatuurikõikumiste tõttu võivad tulemused erineda.
(5) Võrreldes toas kasutatava tavalise riidekuivatiga, Philipsi test.
(6) Testitud 20 sünteetilise t-särgiga, Philipsi test
(7) Arvutatud: R134a (1,300) ja R290 (<3) globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)