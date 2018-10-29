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dokkimisega kõlar
Tootmine lõpetatud
DS1150/12
30-pin pistmikuga
iPodi/iPhone'i jaoks
USB-port laadimiseks
6 W
Ühendamise ja dokkimise ajal sünkroonib dokkimisalus kella automaatselt iPodi/iPhone'iga.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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