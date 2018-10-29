Heli, mis sobib teie koju

Üllatavalt terviklikku ja külluslikku heli pakkuv kompaktne dokkimisega kõlar Philips DS1150/12 sünkroonib end automaatselt iPhone'i/iPodi kellaseadetega. Nautige reguleeritavat öövalgustust ja võimalust ka teist kaasaskantavat seadet laadida.