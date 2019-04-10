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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS1600/12

4

| (3) Auhinnad

Heli, mis sobib teie koju - loodud iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

DS1600 dokkimisega kõlar mängib ja laeb kõiki teie iPode/iPhone'e/iPade Philipsi DualDocki abil Lightning- ja 30pin-pistikute kaudu. See pakub täielikku ja rikkalikku heli ning mitmekülgsust lisab USB-port teise mobiilse seadme laadimiseks.

Kuva kõik eelised

Heli, mis sobib teie koju - loodud iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

  • DualDock

  • iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

  • USB-port laadimiseks

  • 8 W

DualDock Apple'i seadmete laadimiseks ja sisu mängimiseks (Lightning ja 30-pin)

DualDock Apple'i seadmete laadimiseks ja sisu mängimiseks (Lightning ja 30-pin)

Philipsi uuenduslik DualDock Lightning- ja 30-viigulise ühendusega suudab laadida kõiki Apple'i seadeid ja mängida nende sisu. Et eesmärgiks oli ühendada stiilne välimus ja hõlpsalt kasutatavad funktsioonid, saate hetkega ühelt ühenduselt teisele üle minna. Nautige oma lemmikviise, olenemata sellest, millist Apple'i seadet soovite kasutada.

USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet

USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet

Lisatud mugavuseks uhkeldab see kõlar USB-liidesega teise mobiilse seadme laadimiseks isegi ajal, kui teie iPod/iPhone on dokitud.

Automaatne kellaaja või kuupäeva sünkroonimine dokkimisel

Dokkimisjaam sünkroonib automaatselt kellaaja või kuupäeva teie iPodi/iPhone'i/iPadiga, kui see on dokitud. LIhtsalt vajutage nuppu, et vahetada kella ja kuupäeva kuva vahel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

3

Auhinnad

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1600 док-гучномовець

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1600 док-гучномовець

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1600 dokkolós hangsugárzó

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS1600 dokkolós hangsugárzó

19/11/2015

România

România

Kinnitatud ostja

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

See arvustus tehti tootele DS1600 boxă cu andocare

See arvustus tehti tootele DS1600 boxă cu andocare

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.