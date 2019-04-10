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Tootmine lõpetatud
DS1600/12
Heli, mis sobib teie koju - loodud iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
DS1600 dokkimisega kõlar mängib ja laeb kõiki teie iPode/iPhone'e/iPade Philipsi DualDocki abil Lightning- ja 30pin-pistikute kaudu. See pakub täielikku ja rikkalikku heli ning mitmekülgsust lisab USB-port teise mobiilse seadme laadimiseks.
DualDock
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
USB-port laadimiseks
8 W
Philipsi uuenduslik DualDock Lightning- ja 30-viigulise ühendusega suudab laadida kõiki Apple'i seadeid ja mängida nende sisu. Et eesmärgiks oli ühendada stiilne välimus ja hõlpsalt kasutatavad funktsioonid, saate hetkega ühelt ühenduselt teisele üle minna. Nautige oma lemmikviise, olenemata sellest, millist Apple'i seadet soovite kasutada.
Lisatud mugavuseks uhkeldab see kõlar USB-liidesega teise mobiilse seadme laadimiseks isegi ajal, kui teie iPod/iPhone on dokitud.
Dokkimisjaam sünkroonib automaatselt kellaaja või kuupäeva teie iPodi/iPhone'i/iPadiga, kui see on dokitud. LIhtsalt vajutage nuppu, et vahetada kella ja kuupäeva kuva vahel.
4.0
5-st
3
Auhinnad
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1600 док-гучномовець
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1600 док-гучномовець
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1600 dokkolós hangsugárzó
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS1600 dokkolós hangsugárzó
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Kinnitatud ostja
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
See arvustus tehti tootele DS1600 boxă cu andocare
See arvustus tehti tootele DS1600 boxă cu andocare