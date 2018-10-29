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Tootmine lõpetatud
DS3020/12
Täitke ruum muusika ja stiiliga
Teie laual ja mujalgi esitab see Philipsi dokkimisega kõlar DS3020/12 kristallselget heli, mis täidab teie ümbruse. Sünkroonige oma iPhone/iPod arvutiga. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks saate kasutada patareisid või vooluvõrgutoidet.
iPodi/iPhone'i jaoks
Aku- või vooluvõrgutoitega
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
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