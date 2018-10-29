Täitke ruum muusika ja stiiliga

Teie laual ja mujalgi esitab see Philipsi dokkimisega kõlar DS3020/12 kristallselget heli, mis täidab teie ümbruse. Sünkroonige oma iPhone/iPod arvutiga. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks saate kasutada patareisid või vooluvõrgutoidet.