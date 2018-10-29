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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS3020/12

Täitke ruum muusika ja stiiliga

Teie laual ja mujalgi esitab see Philipsi dokkimisega kõlar DS3020/12 kristallselget heli, mis täidab teie ümbruse. Sünkroonige oma iPhone/iPod arvutiga. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks saate kasutada patareisid või vooluvõrgutoidet.

Kuva kõik eelised

selle dokkimiskõlariga

Täitke ruum muusika ja stiiliga

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • Aku- või vooluvõrgutoitega

Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega

DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

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