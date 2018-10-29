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Tootmine lõpetatud

dokkimiskõlar Bluetooth®-iga

DS3600/12

Heli, mis sobib teie koju

Teie laual või mujalgi esitab see dokkimisega kõlar kristallselget heli, mis täidab teie ümbruse ja tagab traadita voogedastuse Bluetoothi kaudu. Sünkroonige oma iPod/iPhone/iPad arvutiga.

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Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

  • iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

Bluetooth-ühendusega muusika voogesitus iPodist/iPhone'ist/iPadist

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häiringukindel kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite esitada lemmikmuusikat iPodist, iPhone'ist või iPadist oma Philipsi helisüsteemi – mugavalt ja alati.

Väljundvõimsus 20 W RMS

Väljundvõimsus 20 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välimuse stiile ja funktsioone.

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