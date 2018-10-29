Bluetooth-ühendusega muusika voogesitus iPodist/iPhone'ist/iPadist

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häiringukindel kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite esitada lemmikmuusikat iPodist, iPhone'ist või iPadist oma Philipsi helisüsteemi – mugavalt ja alati.