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Tootmine lõpetatud
DS3600/12
Heli, mis sobib teie koju
Teie laual või mujalgi esitab see dokkimisega kõlar kristallselget heli, mis täidab teie ümbruse ja tagab traadita voogedastuse Bluetoothi kaudu. Sünkroonige oma iPod/iPhone/iPad arvutiga.
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häiringukindel kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite esitada lemmikmuusikat iPodist, iPhone'ist või iPadist oma Philipsi helisüsteemi – mugavalt ja alati.
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välimuse stiile ja funktsioone.
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