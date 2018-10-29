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Tootmine lõpetatud
DS8300/10
Täitke oma kodu hämmastava heliga, juhtmevabalt.
Dokkimisega kõlar DS8300 dokkimisega kõlar edastab Lightning-ühenduse abil teie iPodist/iPhone'ist/iPadist vapustavat heli. Võtke oma muusika-, mängu- ja videoelamusest rohkem. Bluetooth-voogedastusega saate nautida suurepärast heli ruumi igas otsas.
Bluetooth®
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
30 W
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i/iPad'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.
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