Sensuaalselt kaarjas tagakülg on elegantne ja aitab esitada täpset heli

Kaarja tagakülje puhtad jooned ja sensuaalsus pole kõigest kaunis – see loob ka akustiliselt tõhusama struktuuri. Läbimõeldud disainiga kaar muudab kõlarikorpuse jäigemaks, vähendades märkimisväärselt seesmist resonantsi, luues nii täpsemat ja loomulikumat heli. Võite nautida ilusa välimusega kõlareid ja erakordset heli.