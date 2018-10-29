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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS8500/12

Erakordne helikvaliteet ja stiil

Elegantne ja šikk Philipsi dokkimisega kõlar esitab teie iPhone'ist või iPodist hämmastavat heli tänu PureDigitali tehnoloogiale. Nautige täpseid, lähedusanduriga juhtimisseadmeid ja intuitiivselt kasutatavat pulti, mis täiendab kõlarite disaini ja viimistlust.

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Helist haaratud

Erakordne helikvaliteet ja stiil

Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks

Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks

Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates dokkimisega seadmetes levinud tavalise analoog-helitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.

Optimaalne akustiline helitugevus sobib kõlarite nõuetega

Nutikas helidisain pakub teile parimat võimalikku bassiheli. Igale kesksagedusmagnetile eraldatud helitugevus sobib täiuslikult kõlari akustiliste nõuetega. Madalad toonid esitatakse sügavalt ja võimsalt, pakkudes tugevat ja külluslikku bassiheli.

Sensuaalselt kaarjas tagakülg on elegantne ja aitab esitada täpset heli

Kaarja tagakülje puhtad jooned ja sensuaalsus pole kõigest kaunis – see loob ka akustiliselt tõhusama struktuuri. Läbimõeldud disainiga kaar muudab kõlarikorpuse jäigemaks, vähendades märkimisväärselt seesmist resonantsi, luues nii täpsemat ja loomulikumat heli. Võite nautida ilusa välimusega kõlareid ja erakordset heli.

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