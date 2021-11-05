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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2600 W
Aur 40 g/min; 230 g võimas auruvoog
550 ml XL veepaak
Keraamiline tald
Keraamiline tald on kriimustuskindel ja libiseb kergelt.
Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Rossilek
05/11/2021
Česká republika
Dobrý pomocník
Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry
Positiivsed omadused
Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha
Negatiivsed omadused
Žádné
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička