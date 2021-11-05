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  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
  • Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg

Tootmine lõpetatud

6000 seriesAurutriikraud

DST6009/30

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg
Philips 6000 Series aurutriikraual on üks suurimaid veepaake. Triikige kauem ilma paaki vett juurde lisamata! Võimas auruvoog aitab teil kerge vaevaga tugevad kortsud eemaldada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Suure veepaagiga triikimine

Vähem täitmist ja pikem triikimisaeg

  • 2600 W

  • Aur 40 g/min; 230 g võimas auruvoog

  • 550 ml XL veepaak

  • Keraamiline tald

Keraamiline tald libiseb kergelt kangastel

Keraamiline tald libiseb kergelt kangastel

Keraamiline tald on kriimustuskindel ja libiseb kergelt.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 230 g võimas auruvoog aitab kergemini eemaldada ka kõige tugevamaid kortse

Kuni 230 g võimas auruvoog aitab kergemini eemaldada ka kõige tugevamaid kortse

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

05/11/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocník

Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry

Positiivsed omadused

Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha

Negatiivsed omadused

Žádné

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.