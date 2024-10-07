TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

6000 series Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Tugi

6000 seriesAurutriikraud

DST6009/30

6000 series Aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6009/30 - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 7 October 2024

User Manual Philips 6000 series Steam iron

  • PDF fail, 10.4 MB
  • 7 October 2024

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata