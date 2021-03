Roheline liitium-ioon tehnoloogia

Liitium-ioon akud on tõeliselt rohelised. Neis pole toksilisi aineid, mistõttu nad on keskkonnasõbralikumad. Peale selle, nad ei tühjene, kui toodet ei kasutata ja nad tagavad puhkerežiimil väga väikese energiakulu. Seetõttu on nad ka energiasäästlikud.