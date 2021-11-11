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  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad
  • Puhastab põhjalikult kõik põrandad

Tootmine lõpetatud

PowerPro DuoKaks ühes käsihari

FC6168/01

4.5
| (31) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Puhastab põhjalikult kõik põrandad
Philipsi uus PowerPro Duo pakub teile põhjalikku puhastustulemust kõvakattega põrandatel ja vaipadel. PowerCyclone'i tehnoloogia aitab säilitada suure imemisvõimsuse suurepärase jõudluse tagamiseks. TriActive Turbo otsak püüab korraga kinni rohkem tolmu ja ebemeid.
Kuva kõik eelised

PowerCyclone'i tehnoloogia ja TriActive Turbo otsakuga

Puhastab põhjalikult kõik põrandad

  • Kaks ühes

  • 18 V

  • Tolmukotita tolmuimejad

  • 2 tarvikut

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab maksimaalse jõudluse

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab maksimaalse jõudluse

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused ühekorraga tänu väga tõhusatele etappidele: 1) tänu sirgele ja siledale õhu sisselaskeavale siseneb õhk PowerCyclone'i seadmesse suure kiirusega; 2) tsüklonilise kambri kaardus õhutorus suunatakse õhk suure hooga üles, eraldades tolmu õhust.

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse kõvakattega põrandatel ja vaipadel. Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog korjavad üles tolmu ja ebemed ühe puhastuskorraga.

Võimsad 18 V liitiumakud tagavad pika tööea

Võimsad 18 V liitiumakud tagavad pika tööea

Võimsad 18 V liitium-ioonakud kestavad tavaliste akudega võrreldes kauem. Liitium-ioonakud on ka väga kerged, tehes koristamise meeldivamaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

31

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

2

11/11/2021

Україна

Україна

Завжди поруч

Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

11/11/2021

Україна

Україна

Для маленької квартири цілком достатньо

Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.

Positiivsed omadused

якість матеріалів, ємність акумулятора

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

26/10/2021

Україна

Україна

Отличный пылесос

Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.

Positiivsed omadused

Отлично убирает пыль и шерсть

Negatiivsed omadused

Не обнаружено

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Katsetatud ettevõttesiseselt Philipsi poolt, võrreldes mudeliga FC8455 / FC8456.