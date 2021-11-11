30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kaks ühes
18 V
Tolmukotita tolmuimejad
2 tarvikut
PowerCyclone'i tehnoloogia tagab parimad puhastustulemused ühekorraga tänu väga tõhusatele etappidele: 1) tänu sirgele ja siledale õhu sisselaskeavale siseneb õhk PowerCyclone'i seadmesse suure kiirusega; 2) tsüklonilise kambri kaardus õhutorus suunatakse õhk suure hooga üles, eraldades tolmu õhust.
TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse kõvakattega põrandatel ja vaipadel. Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog korjavad üles tolmu ja ebemed ühe puhastuskorraga.
Võimsad 18 V liitium-ioonakud kestavad tavaliste akudega võrreldes kauem. Liitium-ioonakud on ka väga kerged, tehes koristamise meeldivamaks.
4.5
5-st
31
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
aal7820
11/11/2021
Україна
Завжди поруч
Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Saha078
11/11/2021
Україна
Для маленької квартири цілком достатньо
Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.
Positiivsed omadused
якість матеріалів, ємність акумулятора
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Валерияю
26/10/2021
Україна
Отличный пылесос
Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.
Positiivsed omadused
Отлично убирает пыль и шерсть
Negatiivsed omadused
Не обнаружено
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Katsetatud ettevõttesiseselt Philipsi poolt, võrreldes mudeliga FC8455 / FC8456.