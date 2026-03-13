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PowerPro Aqua Tolmuimemis- ja pesemissüsteem
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC6404/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6404/01 - English (US)
Kõik (12)
Millal puhastada/vahetada Philipsi mikrokiudpatju
Kas tolmuimejasse võib panna vahendit või sooja vett?
Kui kaua ma peaksin oma Philips Powerpro Duot laadima?
Kuidas peaksin oma PowerPro Aqua filtrit puhastama?
Kuidas ma saan oma Philipsi tolmuimeja akusid vahetada?
PowerPro DuoHari
Philips PowerPro Aqua tolmuimejast tuleb tolmu
Minu Philips PowerPro Duo imemisvõimsus on väike
Tolmuimejast Philips Wet tuleb vähem vett
Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle
Philipsiga ühenduse võtmine
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