TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
  • Kiireim juhtmeta tolmuimeja*

Tootmine lõpetatud

SpeedPro Max AquaJuhtmeta varstolmuimeja

FC6902/01

4.8
| (21) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kiireim juhtmeta tolmuimeja*
Kolm-ühes juhtmeta tolmuimejaga on puhastamine kiirem. Meie võimas 360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustuse igalt poolt kiiremini kokku. Alates kõvakattega põrandatest, lõpetades vaipadega – pange iga liigutus lugema. Ainulaadne tolmuimemis- ja mopisüsteem eemaldab ühe korraga mistahes mustuse.
Kuva kõik eelised

Kolm-ühes puhastusfunktsiooniga

Kiireim juhtmeta tolmuimeja*

  • 3-ühes; tolmuimeja, mopp,käsitolmuimeja

  • 18 V, kuni 55 min kasutusaega

  • 3-ühes: tolmuimeja,mopp,käsitolmuimeja

  • Miniturbohari

360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust kiiremini

360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust kiiremini

360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust kiiremini

Kuni 55 minutit* tõhusat puhastamist tänu 18-voldisele liitiumioonakule

Suure jõudlusega 18 V liitiumioonakud võimaldavad seadet kasutada ökonoomses režiimis kuni 55 minutit, tavarežiimis 23 min ja turborežiimis 17 min, enne kui seadet laadima peate.

PowerBlade’i mootor tekitab võimsa õhuvoolu (> 1000 l/min)

PowerBlade’i mootor tekitab võimsa õhuvoolu (> 1000 l/min)

PowerBlade’i digitaalne mootor toodab võimsamat õhuvoogu (> 1000 l/min), tagades otsakus 360° igast küjest tolmu imemise. Registreeruge veebisaidil Philips.ee kolme kuu jooksul alates ostu sooritamisest ja mootori garantii on teile viieks aastaks tasuta!

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

21

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

01/04/2020

Україна

Україна

Philipsi töötaja

Чудово всмоктує пил навіть у темряві!

[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.

Positiivsed omadused

Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

31/03/2020

Україна

Україна

Хороший пилосос

Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.

Positiivsed omadused

Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

15/10/2019

Україна

Україна

Якщо вдома є діти, без нього - ніяк

Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 2017. aastal Saksamaal läbi viidud katses võrreldi 10 enimmüüdud juhtmeta varstolmuimejat, mille hind oli > 300 €, kasutades Philipsi välja töötatud kõvakattega põrandatelt jämedateralise mustuse eemaldamise testimismeetodit, mis on kooskõlas rahvusvahelise standardiga IEC60312-1. Jaanuar 2018.

  2. Tolmuimeja ja mopisüsteemiga