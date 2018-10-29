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  • Hõlbus autopuhastus
  • Hõlbus autopuhastus
  • Hõlbus autopuhastus
  • Hõlbus autopuhastus
  • Hõlbus autopuhastus
  • Hõlbus autopuhastus
  • Hõlbus autopuhastus
  • Hõlbus autopuhastus

Laetava varstolmuimeja lisatarvik

FC8093/01

Hõlbus autopuhastus
Lisatarvikute täiskomplekt pikendusvooliku, pehme harja ja pika piluotsakuga auto puhastamiseks. Ühildub mudelitega SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000 seeria (Aqua), 7000, 8000 seeria (Aqua) ja AquaTrio juhtmeta 9000 seeria.
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Pikendusvoolik, pehme hari, pikk piluotsak

Hõlbus autopuhastus

  • Autokomplekt

Pikendusjuhe

Pikendusjuhe

Pikendusjuhe auto salongis kasutamiseks

Pikk piluotsak

Pikk piluotsak

Pikk piluotsak raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

Pehme hari

Pehme hari

Pehme hari erihooldust vajavatele pindadele

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.