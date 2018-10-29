10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimeja ja mopi tarvikud
Kõik seeriad
Laetava varstolmuimeja lisatarvik
FC8093/01
Autokomplekt
Pikendusjuhe auto salongis kasutamiseks
Pikk piluotsak raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks
Pehme hari erihooldust vajavatele pindadele
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
Arvustused
Kirjuta esimesena oma arvustus
Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda. Mida see tähendab?