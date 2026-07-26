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Allergy H13 filtrite vahetuskomplekt sobib Philipsi mudelitele PowerPro Compact, PowerPro Active ja PowerPro City*. Komplekt sisaldab väljalaske- ja mootorifiltreid. Filtreid on soovitatav vahetada üks kord aastas.
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