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  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
  • Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*

Vahetuskomplekt

FC8010/02

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*
Allergy H13 filtrite vahetuskomplekt sobib Philipsi mudelitele PowerPro Compact, PowerPro Active ja PowerPro City*. Komplekt sisaldab väljalaske- ja mootorifiltreid. Filtreid on soovitatav vahetada üks kord aastas.
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Ühilduvad tooted
5000 seeria

5000 seeria
Tolmukotita tolmuimeja

FC9557/09

5000 seeria

5000 seeria
Tolmukotita tolmuimeja

FC9555/09

5000 seeria

5000 seeria
Tolmukotita tolmuimeja

FC9556/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Tolmukotita tolmuimeja

FC9330/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Tolmukotita tolmuimeja

FC9331/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Tolmukotita tolmuimeja

FC9333/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Tolmukotita tolmuimeja

FC9334/09

Philipsi vahetusfiltrid

Filtrite komplekt mudelitele PowerPro Compact ja Active*

  • 1 väljalaskefilter

  • 1 × pestav mootorifilter

  • 1 × pestav kahekihiline vahtfilter

Pestav mootori sissevoolufilter

Pestav mootori sissevoolufilter

Komplektis on üks pestav mootorifilter. See tagab filtreerimise kõrge taseme ja ei lase peenel tolmul mootorini jõuda ega seda kahjustada. Filtrit on võimalik pesta, see tuleks kord aastas välja vahetada.

Pestav kahekihiline vahtfilter

Pestav kahekihiline vahtfilter

Komplektis on üks mootori sissevoolufilter (kahekihiline vahtfilter). See tagab mootorile täiendava kaitse ja tuleks paigaldada pestava mootorifiltri kõrvale. Filtrit saab pesta ja see tuleb kord aastas välja vahetada.

Suurepärase filtreerimisvõimega väljalaskefilter

Suurepärase filtreerimisvõimega väljalaskefilter

Komplektis on üks väljalaskefilter. Filter püüab kinni isegi peeneima tolmu enne, kui õhk ruumi tagasi puhutakse. See tagab puhta ja tolmuvaba koduse keskkonna. Filtrit tuleb vahetada aastas korra.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/08/2022

Україна

Україна

Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка

Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8010/02 Запасний набір

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8010/02 Запасний набір

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже зручно мати набір запасних фільтрів

Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.

Positiivsed omadused

Зручно!:)

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8010/02 Запасний набір

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8010/02 Запасний набір

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Funkcni

Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8010/02 Sada náhradních filtrů

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8010/02 Sada náhradních filtrů

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Lahtiütlused

  1. Ühildub järgmiste Philipsi toodetega: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588