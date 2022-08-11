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FC9557/09
FC9555/09
FC9556/09
FC9330/09
FC9331/09
FC9333/09
FC9334/09
1 väljalaskefilter
1 × pestav mootorifilter
1 × pestav kahekihiline vahtfilter
Komplektis on üks pestav mootorifilter. See tagab filtreerimise kõrge taseme ja ei lase peenel tolmul mootorini jõuda ega seda kahjustada. Filtrit on võimalik pesta, see tuleks kord aastas välja vahetada.
Komplektis on üks mootori sissevoolufilter (kahekihiline vahtfilter). See tagab mootorile täiendava kaitse ja tuleks paigaldada pestava mootorifiltri kõrvale. Filtrit saab pesta ja see tuleb kord aastas välja vahetada.
Komplektis on üks väljalaskefilter. Filter püüab kinni isegi peeneima tolmu enne, kui õhk ruumi tagasi puhutakse. See tagab puhta ja tolmuvaba koduse keskkonna. Filtrit tuleb vahetada aastas korra.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Masaka
11/08/2022
Україна
Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка
Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую
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See arvustus tehti tootele FC8010/02 Запасний набір
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8010/02 Запасний набір
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже зручно мати набір запасних фільтрів
Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.
Positiivsed omadused
Зручно!:)
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8010/02 Запасний набір
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8010/02 Запасний набір
Karell2024
08/12/2024
Česká republika
Funkcni
Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni
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See arvustus tehti tootele FC8010/02 Sada náhradních filtrů
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See arvustus tehti tootele FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Ühildub järgmiste Philipsi toodetega: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588