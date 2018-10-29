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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
FC8019/01
5 tk
Üks standard sobib kõigile
Paberkott
Hügieeniline sulgemissüsteem
Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.
s-bag® Classic tolmukott on kvaliteetsest paberist tolmukott, mis filtreerib enam kui 95% tolmust ja osakestest, muutes selle tavalisest pabertolmukotist tõhusamaks.
Tänu erilisele murdekohale ei lähe s-bag® Classic tolmukott võimsa režiimiga tolmu imemisel katki ning paber ei rebene, kui tolmu imemise käigus tõmmatakse sisse kõvasid osi.
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