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  • s-bag® Classic tolmukott
  • s-bag® Classic tolmukott

Tootmine lõpetatud

s-bagTolmuimejakotid

FC8019/01

s-bag® Classic tolmukott
s-bag® on universaalne tolmukott kõigile Philipsi ja Electroluxi (Electrolux, Volta, Tornado, AEG,) tolmukotiga tolmuimejatele. Asenduskottide ostmisel otsige lihtsalt s-bag® logoga tolmukotte. Muude, kui originaaltolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.
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Filtreerib 95% peenest tolmust

s-bag® Classic tolmukott

  • 5 tk

  • Üks standard sobib kõigile

  • Paberkott

  • Hügieeniline sulgemissüsteem

Universaalne standard, et valikut oleks lihtne teha

Universaalne standard, et valikut oleks lihtne teha

Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.

Filtreerib 95% peenest tolmust

Filtreerib 95% peenest tolmust

s-bag® Classic tolmukott on kvaliteetsest paberist tolmukott, mis filtreerib enam kui 95% tolmust ja osakestest, muutes selle tavalisest pabertolmukotist tõhusamaks.

Ainulaadne murdekoht tagab hea vastupidavuse

Ainulaadne murdekoht tagab hea vastupidavuse

Tänu erilisele murdekohale ei lähe s-bag® Classic tolmukott võimsa režiimiga tolmu imemisel katki ning paber ei rebene, kui tolmu imemise käigus tõmmatakse sisse kõvasid osi.

Tehnilised andmed

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