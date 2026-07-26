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s-bag Tolmuimejakotid

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s-bagTolmuimejakotid

FC8019/01

s-bag Tolmuimejakotid

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

s-bag® on universaalne tolmukott kõigile Philipsi ja Electroluxi (Electrolux, Volta, Tornado, AEG,) tolmukotiga tolmuimejatele. Asenduskottide ostmisel otsige lihtsalt s-bag® logoga tolmukotte. Muude, kui originaaltolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.

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  • 26 July 2026

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