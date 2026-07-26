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s-bag Tolmuimejakotid
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Tugi
FC8019/01
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s-bag® on universaalne tolmukott kõigile Philipsi ja Electroluxi (Electrolux, Volta, Tornado, AEG,) tolmukotiga tolmuimejatele. Asenduskottide ostmisel otsige lihtsalt s-bag® logoga tolmukotte. Muude, kui originaaltolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.
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