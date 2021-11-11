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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tolmukotid, 4 tk
Üks standard sobib kõigile
50% pikem eluiga
15% parem mahutavus
Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.
s-bag® Classic Long Performance peab vastu 50% kauem kui traditsioonilised paberist tolmukotid. Koti spetsiaalne sünteetiline materjal ja 15% parem mahutavus tagavad optimaalse õhuvoo, et säilitada tolmuimeja imemisvõimsus pikemaks ajaks.
Selle tolmukoti sünteetiline materjal filtreerib 99% tolmust ja osakestest. See filtreerib õhku tõhusamalt kui tavaline paberist tolmukott ja aitab teil vabaneda õhus esinevatest osakestest, nagu näiteks allergeenidest.
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Positiivsed omadused
Рекомендую !!!
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Positiivsed omadused
Cena, kvalita.
Negatiivsed omadused
Nic.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů