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  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance

Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)

FC8021/03

4.8
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
s-bag® Classic Long Performance
s-bag® on universaalne tolmukott kõigile Philipsi ja Electroluxi (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejatele. Asenduskottide ostmisel otsige lihtsalt s-bag® logoga tolmukotte. Muude kui originaaltolmukottide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada.
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Pikem töövõime, parem filtreerimine

s-bag® Classic Long Performance

  • Tolmukotid, 4 tk

  • Üks standard sobib kõigile

  • 50% pikem eluiga

  • 15% parem mahutavus

Universaalne standard, lihtne valik

Universaalne standard, lihtne valik

Philipsi originaaltolmukotti s-bag saab kasutada kõigis Philipsi ja Electroluxi kontserni (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) tolmukotiga tolmuimejates. Lõpetage lõputud õige tolmukoti otsingud ja tehke lihtsalt valik s-bag® logo kasuks.

50% pikem eluiga traditsiooniliste paberist tolmukottidega võrreldes

50% pikem eluiga traditsiooniliste paberist tolmukottidega võrreldes

s-bag® Classic Long Performance peab vastu 50% kauem kui traditsioonilised paberist tolmukotid. Koti spetsiaalne sünteetiline materjal ja 15% parem mahutavus tagavad optimaalse õhuvoo, et säilitada tolmuimeja imemisvõimsus pikemaks ajaks.

Filtreerib 99% peenest tolmust

Filtreerib 99% peenest tolmust

Selle tolmukoti sünteetiline materjal filtreerib 99% tolmust ja osakestest. See filtreerib õhku tõhusamalt kui tavaline paberist tolmukott ja aitab teil vabaneda õhus esinevatest osakestest, nagu näiteks allergeenidest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Positiivsed omadused

Рекомендую !!!

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Positiivsed omadused

Cena, kvalita.

Negatiivsed omadused

Nic.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

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