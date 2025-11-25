TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset
  • Robot, millele pole põrandapesus võrdset

Philips HomeRun 9000 sariKuiv- ja märgpuhastusrobot

XU9100/10

4.6
| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Robot, millele pole põrandapesus võrdset
Puhastusvaevad on minevik! PowerCyclone Aqua eemaldab musta vee viivitamatult ja loputab moppi pidevalt värske, puhta veega, tagades põranda laitmatu puhtuse. Nautige kuni 3 nädalat¹ hooldusvaba puhastust kõik-ühes jaama abil.
Kuva kõik eelised

Revolutsioonilise PowerCyclone Aqua tehnoloogiaga

Robot, millele pole põrandapesus võrdset

  • Ülitõhus vaevatu puhastus puhta veega

  • Muretu kogemus, lihtne kasutada ja hooldada

  • Kohandub koduga HomeRun kaudu

Viige oma põrandapuhastuse tulemused PowerCyclone Aquaga uuele tasemele

Viige oma põrandapuhastuse tulemused PowerCyclone Aquaga uuele tasemele

Philips HomeRun 9000 sarja kasutades puhastate alati puhta veega. Toote PowerCyclone Aqua tehnoloogia eemaldab musta vee töö käigus jäädavalt, mis tähendab seda, et pesuks kasutatakse ainult puhast vett. Nautige enneolematut puhtust meie tootega, mis jätab teie põrandad laitmatult puhtaks.

Täielikult hooldusvaba kuni 3 nädalat¹

Täielikult hooldusvaba kuni 3 nädalat¹

Nautige kuni 3 nädalat hooldevaba puhastust kõik-ühes jaama abil: tolmumahuti automaatne tühjendamine kuni 70 päeva jooksul¹. Puhta vee paagi iseseisev täitmine ja musta vee paagi tühjendamine kuni 3 nädala jooksul¹. Mopi vaevatu puhastamine ja kuumkuivatus (50°C) tagab iga kord värske alguse.

Takerdunud harjad on minevik

Takerdunud harjad on minevik

Takerdunud harjad on nüüdsest minevik – meie eesrindlik takerdumisvastane funktsioon tagab nende juuksevabaduse², päästes teid käsitsi puhastamise vaevast.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

25/11/2025

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Заслужава си!

Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.

Positiivsed omadused

Лесен за употреба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. ¹ Olenevalt intensiivsusest ja kasutuse kontekstist.

  2. ² Tulemused varieeruvad olenevalt kasutuse kontekstist.

  3. ³ Vastavalt sisestele katsetele ja võrdluses HomeRun 7000 sarja 5000 Pa-ga.

  4. ⁴ Väikseim tuvastatav takistuse suurus: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis väikseima imemisvõimsusega.

  6. ⁶ Püüab kinni 96,5% 0,3 μm suurustest osakestest.