30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Ülitõhus vaevatu puhastus puhta veega
Muretu kogemus, lihtne kasutada ja hooldada
Kohandub koduga HomeRun kaudu
Philips HomeRun 9000 sarja kasutades puhastate alati puhta veega. Toote PowerCyclone Aqua tehnoloogia eemaldab musta vee töö käigus jäädavalt, mis tähendab seda, et pesuks kasutatakse ainult puhast vett. Nautige enneolematut puhtust meie tootega, mis jätab teie põrandad laitmatult puhtaks.
Nautige kuni 3 nädalat hooldevaba puhastust kõik-ühes jaama abil: tolmumahuti automaatne tühjendamine kuni 70 päeva jooksul¹. Puhta vee paagi iseseisev täitmine ja musta vee paagi tühjendamine kuni 3 nädala jooksul¹. Mopi vaevatu puhastamine ja kuumkuivatus (50°C) tagab iga kord värske alguse.
Takerdunud harjad on nüüdsest minevik – meie eesrindlik takerdumisvastane funktsioon tagab nende juuksevabaduse², päästes teid käsitsi puhastamise vaevast.
4.6
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Дончо
25/11/2025
България
Kampaania osa
Продукта има чудесни характеристики
Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
vvvbbb
25/11/2025
България
Kampaania osa
Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
I.Peneva
25/11/2025
България
Kampaania osa
Заслужава си!
Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.
Positiivsed omadused
Лесен за употреба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
¹ Olenevalt intensiivsusest ja kasutuse kontekstist.
² Tulemused varieeruvad olenevalt kasutuse kontekstist.
³ Vastavalt sisestele katsetele ja võrdluses HomeRun 7000 sarja 5000 Pa-ga.
⁴ Väikseim tuvastatav takistuse suurus: 2,5 x 2,5 cm
⁵ Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis väikseima imemisvõimsusega.
⁶ Püüab kinni 96,5% 0,3 μm suurustest osakestest.