TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Ülitõhus vaipade puhastamine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ülitõhus vaipade puhastamine
  • Ülitõhus vaipade puhastamine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ülitõhus vaipade puhastamine

Tootmine lõpetatud

Tolmuimeja otsak

FC8043/01

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ülitõhus vaipade puhastamine
Turbo Brush otsakuga saab vaipu süvapuhastada, kuid ka kiiresti karvu ja ebemeid eemaldada. Pööratav hari eemaldab aktiivselt väikesi tolmuosakesi ja karvu, puhastades vaipu 25% paremini.
Kuva kõik eelised

25% parem jõudlus vaipade puhastamisel

Ülitõhus vaipade puhastamine

  • Turbohari

Pööratav hari vaipade süvapuhastamiseks

Pööratav hari vaipade süvapuhastamiseks

Karvad ja ebemed kleepuvad vaipadele ning väikesed mustuseosakesed vajuvad sügavale vaiba sisse. Selle pööratava harjaga otsakuga eemaldate aktiivselt sellise mustuse oma kodust.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/06/2013

Polska

Polska

koniec z włosami na dywanie

coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

21/08/2012

Polska

Polska

idealna do usuwania sierści z dywanu

rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Philipsi otsakule