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Tootmine lõpetatud
Turbohari
Karvad ja ebemed kleepuvad vaipadele ning väikesed mustuseosakesed vajuvad sügavale vaiba sisse. Selle pööratava harjaga otsakuga eemaldate aktiivselt sellise mustuse oma kodust.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
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See arvustus tehti tootele FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
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See arvustus tehti tootele FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
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See arvustus tehti tootele FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
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See arvustus tehti tootele FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Philipsi otsakule