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Tolmuimeja otsak
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FC8043/01
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User Manual Philips
Turbo Brush otsakuga saab vaipu süvapuhastada, kuid ka kiiresti karvu ja ebemeid eemaldada. Pööratav hari eemaldab aktiivselt väikesi tolmuosakesi ja karvu, puhastades vaipu 25% paremini.
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