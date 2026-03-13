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Tolmuimeja otsak

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Tolmuimeja otsak

FC8043/01

Tolmuimeja otsak

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips

  • PDF fail, 3.1 MB
  • 13 March 2026

Turbo Brush otsakuga saab vaipu süvapuhastada, kuid ka kiiresti karvu ja ebemeid eemaldada. Pööratav hari eemaldab aktiivselt väikesi tolmuosakesi ja karvu, puhastades vaipu 25% paremini.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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