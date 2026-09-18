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Steam Plus Tolmuimemis- ja aurutamissüsteem

Tootmine lõpetatud

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Steam PlusTolmuimemis- ja aurutamissüsteem

FC8056/01

Steam Plus Tolmuimemis- ja aurutamissüsteem

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusvalmis asenduskomplekt, milles on kaks pestavat ja taaskasutatavat mikrokiudpatja ja aktiivne katlakivifilter, mis pikendab teie Philips SteamPlus aurupuhasti kasutusiga.

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  • 18 September 2026

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