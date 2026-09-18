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Steam Plus Tolmuimemis- ja aurutamissüsteem
Tootmine lõpetatud
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FC8056/01
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Kasutusvalmis asenduskomplekt, milles on kaks pestavat ja taaskasutatavat mikrokiudpatja ja aktiivne katlakivifilter, mis pikendab teie Philips SteamPlus aurupuhasti kasutusiga.
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