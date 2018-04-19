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Tootmine lõpetatud
FC8056/01
Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
Kasutusvalmis asenduskomplekt, milles on kaks pestavat ja taaskasutatavat mikrokiudpatja ja aktiivne katlakivifilter, mis pikendab teie Philips SteamPlus aurupuhasti kasutusiga.
2 pestavat mikrokiudharja
1 aktiivne katlakivifilter
Vahetage iga kuue kuu järel
Ühildub mudelitega FC7020...21
Kaasas 2 pestavat ja vastupidavat mikrokiudpatja. Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mustuse eemaldamine käib efektiivselt ja õrnalt. Mikrokiudpadjad on masinpestavad ja lihtsalt paigaldatavad ning eemaldatavad. Soovitame patju vahetada iga 6 kuu tagant, et saaksite SteamPlusi aurupuhastiga nautida võimalikult hügieenilisi puhastustulemusi.
SteamPlus on loodud spetsiaalselt kraanivee kasutamiseks. Selle aktiivne katlakivifilter eemaldab veest automaatselt katlakivi. Katlakivi tekke vältimiseks ja suurepärase jõudluse tagamiseks soovitame aktiivset katlakivifiltrit vahetada vähemalt korra iga 6 kuu tagant. Veepaagi all asuv filter on lihtsalt vahetatav ja sellega tagate oma SteamPlusi aurupuhastile pikema eluea.
1.0
5-st
1
Arvustus
varga68
19/04/2018
Magyarország
Nem éri meg az árát
Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!
See arvustus tehti tootele Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép
See arvustus tehti tootele Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép