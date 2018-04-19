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  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad
  • Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad

Tootmine lõpetatud

Steam PlusTolmuimemis- ja aurutamissüsteem

FC8056/01

1

| (1) Arvustus

Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad

Kasutusvalmis asenduskomplekt, milles on kaks pestavat ja taaskasutatavat mikrokiudpatja ja aktiivne katlakivifilter, mis pikendab teie Philips SteamPlus aurupuhasti kasutusiga.

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Ühildub SteamPlus FC7020 aurupuhastiga

Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad

  • 2 pestavat mikrokiudharja

  • 1 aktiivne katlakivifilter

  • Vahetage iga kuue kuu järel

  • Ühildub mudelitega FC7020...21

Lihtne vahetada ja paigaldada

Lihtne vahetada ja paigaldada

Kaasas 2 pestavat ja vastupidavat mikrokiudpatja. Pehme mikrokiudmaterjal vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu ja mustuse. Mustuse eemaldamine käib efektiivselt ja õrnalt. Mikrokiudpadjad on masinpestavad ja lihtsalt paigaldatavad ning eemaldatavad. Soovitame patju vahetada iga 6 kuu tagant, et saaksite SteamPlusi aurupuhastiga nautida võimalikult hügieenilisi puhastustulemusi.

Pikendage oma SteamPlus'i puhastusseadme tööiga

Pikendage oma SteamPlus'i puhastusseadme tööiga

SteamPlus on loodud spetsiaalselt kraanivee kasutamiseks. Selle aktiivne katlakivifilter eemaldab veest automaatselt katlakivi. Katlakivi tekke vältimiseks ja suurepärase jõudluse tagamiseks soovitame aktiivset katlakivifiltrit vahetada vähemalt korra iga 6 kuu tagant. Veepaagi all asuv filter on lihtsalt vahetatav ja sellega tagate oma SteamPlusi aurupuhastile pikema eluea.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
2

19/04/2018

Magyarország

Magyarország

Nem éri meg az árát

Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!

See arvustus tehti tootele Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

See arvustus tehti tootele Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

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