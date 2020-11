Pikendage oma SteamPlus'i puhastusseadme tööiga

SteamPlus on loodud spetsiaalselt kraanivee kasutamiseks. Selle aktiivne katlakivifilter eemaldab veest automaatselt katlakivi. Katlakivi tekke vältimiseks ja suurepärase jõudluse tagamiseks soovitame aktiivset katlakivifiltrit vahetada vähemalt korra iga 6 kuu tagant. Veepaagi all asuv filter on lihtsalt vahetatav ja sellega tagate oma SteamPlusi aurupuhastile pikema eluea.