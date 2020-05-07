TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Asenduskomplekt tootele Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Asenduskomplekt tootele Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Asenduskomplekt tootele Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Asenduskomplekt tootele Performer Pro/Expert/Ultimate

Tootmine lõpetatud

PerformerVahetuskomplekt

FC8060/01

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Asenduskomplekt tootele Performer Pro/Expert/Ultimate
Philipsi tolmuimejate originaalstardikomplekt. Komplektis on 4 tolmukotti ning mootori- ja väljalaskefiltrid, mida tuleb kord aastas vahetada.
Kuva kõik eelised

Philipsi tolmukotid ja vahetusfiltrid

Asenduskomplekt tootele Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 tolmukotti (s-bag® ULP)

  • 1 × Allergy H13 väljalaskefilter

  • 1 kolmekihiline mootorifilter

Philipsi s-bag® Ultra Long Performance tolmukott

Philipsi s-bag® Ultra Long Performance tolmukott

Komplektis on 4 s-bag® Ultra Long Performance tolmukotti. Tolmukotil on XXL 5-liitrine maht, mis aitab säilitada suurepärast puhastusjõudlust kauem. S-bag Ultra Long Performance, mis on valmistatud kvaliteetsest mitmekihilisest mitteummistuvast materjalist, tagab suurepärase imemisvõimsuse ja filtreerimise, ning selle kasutusaeg on kuni 80% pikem kui tavalisel tolmukotil.

Allergy H13 väljalaskefilter filtreerib suurepäraselt

Allergy H13 väljalaskefilter filtreerib suurepäraselt

Komplekti kuulub üks Allergy H13 väljalaskefilter. Allergy H13 püüab kinni enam kui 99,95% peenest tolmust, mille teised filtrid lihtsalt kannavad tagasi teie kodu õhku. See püüab kinni peened osakesed, nagu õietolmu ja tolmulestad, mis kutsuvad esile allergia ja astma sümptomeid. Filtrit tuleks vahetada kord aastas.

Kolmekihiline mootorifilter

Kolmekihiline mootorifilter

Komplektis on üks kolmekihiline mootorifilter. Filter ei lase peenel tolmul mootorini jõuda ja seda kahjustada. Filtrit tuleks kord aastas vahetada.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kvalitní sáčky do vysavače

náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips

Positiivsed omadused

kompletní balení příslušenství k vysavači

Negatiivsed omadused

cena

See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Pohltí všechno kolem

Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.

Positiivsed omadused

veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

13/12/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vydrží celý rok

Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.