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Tootmine lõpetatud
4 tolmukotti (s-bag® ULP)
1 × Allergy H13 väljalaskefilter
1 kolmekihiline mootorifilter
Komplektis on 4 s-bag® Ultra Long Performance tolmukotti. Tolmukotil on XXL 5-liitrine maht, mis aitab säilitada suurepärast puhastusjõudlust kauem. S-bag Ultra Long Performance, mis on valmistatud kvaliteetsest mitmekihilisest mitteummistuvast materjalist, tagab suurepärase imemisvõimsuse ja filtreerimise, ning selle kasutusaeg on kuni 80% pikem kui tavalisel tolmukotil.
Komplekti kuulub üks Allergy H13 väljalaskefilter. Allergy H13 püüab kinni enam kui 99,95% peenest tolmust, mille teised filtrid lihtsalt kannavad tagasi teie kodu õhku. See püüab kinni peened osakesed, nagu õietolmu ja tolmulestad, mis kutsuvad esile allergia ja astma sümptomeid. Filtrit tuleks vahetada kord aastas.
Komplektis on üks kolmekihiline mootorifilter. Filter ei lase peenel tolmul mootorini jõuda ja seda kahjustada. Filtrit tuleks kord aastas vahetada.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Aerbus
07/05/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Kvalitní sáčky do vysavače
náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips
Positiivsed omadused
kompletní balení příslušenství k vysavači
Negatiivsed omadused
cena
See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Man from RIO
11/12/2019
Česká republika
Pohltí všechno kolem
Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.
Positiivsed omadused
veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Baboraď
13/12/2015
Česká republika
Opravdu vydrží celý rok
Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače