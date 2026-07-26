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Performer Vahetuskomplekt

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PerformerVahetuskomplekt

FC8060/01

Performer Vahetuskomplekt

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philipsi tolmuimejate originaalstardikomplekt. Komplektis on 4 tolmukotti ning mootori- ja väljalaskefiltrid, mida tuleb kord aastas vahetada.

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  • 26 July 2026

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