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Tolmuimeja ja mopi tarvikud
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Performer Vahetuskomplekt
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FC8060/01
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Philipsi tolmuimejate originaalstardikomplekt. Komplektis on 4 tolmukotti ning mootori- ja väljalaskefiltrid, mida tuleb kord aastas vahetada.
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