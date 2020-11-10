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Tootmine lõpetatud
FC8075/01
Sobib kõikidele põrandatele
Universaalne liitmik
Ühendusadapteriga
Otsak TriActive+ kogub tänu suurele eesmisele avale rohkem suuri osakesi.
Otsaku TriActive+ külgedes on pehmed harjad, mis puhastavad tõhusalt seinte ja mööbli äärest.
Otsaku TriActive+ tald on spetsiaalse kujuga, mis tagab maksimaalse tolmueemalduse vaipadelt ja kõvakattega põrandatelt.
3.0
5-st
2
Auhinnad
Mat.
10/11/2020
Česká republika
naprostá spokojenost
Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.
Positiivsed omadused
výdrž
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Gondyna
06/11/2017
Česká republika
Tento produkt není vhodný pro koberce
Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné
See arvustus tehti tootele FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
See arvustus tehti tootele FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice