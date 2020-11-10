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  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
  • Kolm puhastusviisi ühe liigutusega

Tootmine lõpetatud

Mitmeotstarbeline otsak TriActive+

FC8075/01

3
| (2) Auhinnad
Kolm puhastusviisi ühe liigutusega
Ainulaadne TriActive+ otsak teeb kolm puhastusviisi ühe liigutusega, tagades suure puhastusjõudluse. Otsak sobib kasutamiseks kõigil põrandaliikidel ja kaasasolev ühendusadapter tagab universaalse ühendatavuse.
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külgmiste harjade ja suure esiavaga

Kolm puhastusviisi ühe liigutusega

  • Sobib kõikidele põrandatele

  • Universaalne liitmik

  • Ühendusadapteriga

Suur eesmine ava suurte purude jaoks

Suur eesmine ava suurte purude jaoks

Otsak TriActive+ kogub tänu suurele eesmisele avale rohkem suuri osakesi.

Külgmised harjad seinaäärte puhastamiseks

Külgmised harjad seinaäärte puhastamiseks

Otsaku TriActive+ külgedes on pehmed harjad, mis puhastavad tõhusalt seinte ja mööbli äärest.

Tald on loodud tõhusaks tolmukogumiseks

Tald on loodud tõhusaks tolmukogumiseks

Otsaku TriActive+ tald on spetsiaalse kujuga, mis tagab maksimaalse tolmueemalduse vaipadelt ja kõvakattega põrandatelt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

2

Auhinnad

4
3
2

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.

Positiivsed omadused

výdrž

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

06/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt není vhodný pro koberce

Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné

See arvustus tehti tootele FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

See arvustus tehti tootele FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.