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Mitmeotstarbeline otsak TriActive+
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC8075/01
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Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Ainulaadne TriActive+ otsak teeb kolm puhastusviisi ühe liigutusega, tagades suure puhastusjõudluse. Otsak sobib kasutamiseks kõigil põrandaliikidel ja kaasasolev ühendusadapter tagab universaalse ühendatavuse.
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