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Mitmeotstarbeline otsak TriActive+

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Mitmeotstarbeline otsak TriActive+

FC8075/01

Mitmeotstarbeline otsak TriActive+

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Ainulaadne TriActive+ otsak teeb kolm puhastusviisi ühe liigutusega, tagades suure puhastusjõudluse. Otsak sobib kasutamiseks kõigil põrandaliikidel ja kaasasolev ühendusadapter tagab universaalse ühendatavuse.

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  • 25 June 2026

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