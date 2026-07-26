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Kõvakattega põranda otsak TriActive Z

Tootmine lõpetatud

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Kõvakattega põranda otsak TriActive Z

FC8077/01

Kõvakattega põranda otsak TriActive Z

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

TriActive Z on Philipsi unikaalne innovatsioon, mis võimaldab teil imeda ühe tõmbega nii suurt puru, kui peenikest tolmu ilma tolmu lükkamata. See sobib ideaalselt kõvadele põrandatele ja omab universaalset kinnitust tänu kaasasolevale ühendusadapterile.

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  • 26 July 2026

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