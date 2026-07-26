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Kõvakattega põranda otsak TriActive Z
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Tugi
FC8077/01
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TriActive Z on Philipsi unikaalne innovatsioon, mis võimaldab teil imeda ühe tõmbega nii suurt puru, kui peenikest tolmu ilma tolmu lükkamata. See sobib ideaalselt kõvadele põrandatele ja omab universaalset kinnitust tänu kaasasolevale ühendusadapterile.
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