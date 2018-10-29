Z-kujulised õhukanalid takistavad otsakul mustuse edasilükkamist

Otsakul triActive Z on unikaalne Philipsi uuendus mis tagab erinevalt enamikest standardotsikutest, et mustus juhitakse otsakusse, mitte ei lükata edasi. Uuendus seisneb Z-kujulistest õhukanalites, mis juhivad nii suured kui ka väikesed osakesed sisse. Nii saate ühe liigutusega rohkem puhastada.