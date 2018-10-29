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  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
  • Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu

Tootmine lõpetatud

Kõvakattega põranda otsak TriActive Z

FC8077/01

Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu
TriActive Z on Philipsi unikaalne innovatsioon, mis võimaldab teil imeda ühe tõmbega nii suurt puru, kui peenikest tolmu ilma tolmu lükkamata. See sobib ideaalselt kõvadele põrandatele ja omab universaalset kinnitust tänu kaasasolevale ühendusadapterile.
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unikaalsete Z-kujuliste õhukanalitega

Korjab ühe tõmbega üles puru ja peenikese tolmu

  • Unikaalsete Z-kujuliste õhukanalitega

  • Universaalne liitmik

  • Ühendusadapteriga

Z-kujulised õhukanalid takistavad otsakul mustuse edasilükkamist

Z-kujulised õhukanalid takistavad otsakul mustuse edasilükkamist

Otsakul triActive Z on unikaalne Philipsi uuendus mis tagab erinevalt enamikest standardotsikutest, et mustus juhitakse otsakusse, mitte ei lükata edasi. Uuendus seisneb Z-kujulistest õhukanalites, mis juhivad nii suured kui ka väikesed osakesed sisse. Nii saate ühe liigutusega rohkem puhastada.

Õhuke kuju esemete alt puhastamiseks

Õhuke kuju esemete alt puhastamiseks

Otsaku kuju on õhuke, võimaldades teil lihtsamalt mööbli või muude madalate esemete alt puhastada.

Sobib kõvakattega põrandatele

Sobib kõvakattega põrandatele

Otsak sobib kasutamiseks igat tüüpi kõvakattega põrandatel, nagu näiteks parketil, põrandaplaatidel või vinüülkattel.

Tehnilised andmed

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