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Tootmine lõpetatud
FC8077/01
Unikaalsete Z-kujuliste õhukanalitega
Universaalne liitmik
Ühendusadapteriga
Otsakul triActive Z on unikaalne Philipsi uuendus mis tagab erinevalt enamikest standardotsikutest, et mustus juhitakse otsakusse, mitte ei lükata edasi. Uuendus seisneb Z-kujulistest õhukanalites, mis juhivad nii suured kui ka väikesed osakesed sisse. Nii saate ühe liigutusega rohkem puhastada.
Otsaku kuju on õhuke, võimaldades teil lihtsamalt mööbli või muude madalate esemete alt puhastada.
Otsak sobib kasutamiseks igat tüüpi kõvakattega põrandatel, nagu näiteks parketil, põrandaplaatidel või vinüülkattel.
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