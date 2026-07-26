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FC8093/01
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Lisatarvikute täiskomplekt pikendusvooliku, pehme harja ja pika piluotsakuga auto puhastamiseks. Ühildub mudelitega SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000 seeria (Aqua), 7000, 8000 seeria (Aqua) ja AquaTrio juhtmeta 9000 seeria.
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